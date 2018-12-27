В колониях Калининграда прошел конкурс на лучшую самодельную икону

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-27T11:18:19+03:00

Все работы участников отправят в часовню

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Состоялся конкурс иконописи среди осужденных, отбывающих наказания в учреждениях УФСИН России по Калининградской области. Заключенные, которые находятся в исправительных колониях и следственных изоляторах региона, соревновались в умении писать иконы.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, художники работали на протяжении 2-3 недель. Организаторам конкурса предстояло выбрать того участника, которому удалось соблюсти все каноны иконописи.

В жюри вошли сотрудники отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН и помощник начальника Управления по делам верующих Евгений Назаренко.

В итоге лучшими были признаны работы из исправительных колоний №13, №4 и СИЗО-1. У них первое, второе и третье места соответственно.

Все иконы, участвовавшие в конкурсе, передадут в Православную часовню Сергия Радонежского на территории женской исправительной колонии, а также в молельную комнату колонии.