В Немане бухгалтер муниципального предприятия незаконно премировала саму себя
В Немане будут судить бухгалтера муниципального учреждения за хищение денег. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
По версии следствия, в течение полутора лет главный бухгалтер МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Неманском районе незаконно издавала приказы, на основании которых получала доплаты к должностному окладу и премии.
Всего за это время женщина незаконно получила из бюджета более 90 тысяч рублей.
Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.