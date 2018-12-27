В Немане бухгалтер муниципального предприятия незаконно премировала саму себя

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-27T11:19:29+03:00

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В Немане будут судить бухгалтера муниципального учреждения за хищение денег. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, в течение полутора лет главный бухгалтер МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Неманском районе незаконно издавала приказы, на основании которых получала доплаты к должностному окладу и премии.

Всего за это время женщина незаконно получила из бюджета более 90 тысяч рублей.

Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.