Дольщик из Калининграда отсудил у московского застройщика 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-27T11:26:21+03:00

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Житель Калининградской области отсудил у застройщика более 1 млн рублей за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба Багратионовского районного суда.

Осенью 2016 года мужчина заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Лидер групп Домодедово». По условиям договора, застройщик должен был не позднее 31 марта 2017 года передать ему квартиру в городе Домодедово Московской области. Однако, в установленный срок калининградец квартиру так и не получил.

Багратионовский районный суд взыскал с застройщика неустойку в размере 733 098,55 рублей, штраф – 366 549,27 рублей, компенсацию морального – 5 000 рублей, расходы по уплате госпошлины – 248,24 рубля.