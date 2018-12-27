2018-12-27T11:32:11+03:00
Экономика

Калининградскую энергосистему проверят на работу в изолированном режиме

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В мае 2019 года пройдет тестовое испытание энергосистемы Калининградской области на работу в изолированном режиме. Как сообщает РИА "Новости", это вызвано грядущим выходом стран Балтии из единого с Россией энергетического кольца. Этот выход должен произойти до 2025 года.

В настоящее время связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электросети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость Калининграда будут обеспечивать четыре новые тепловые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС были введены в эксплуатацию в 2018 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24