Калининградскую энергосистему проверят на работу в изолированном режиме

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-27T11:32:11+03:00

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В мае 2019 года пройдет тестовое испытание энергосистемы Калининградской области на работу в изолированном режиме. Как сообщает РИА "Новости", это вызвано грядущим выходом стран Балтии из единого с Россией энергетического кольца. Этот выход должен произойти до 2025 года.

В настоящее время связь энергосистемы Калининградской области с Россией осуществляется через электросети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость Калининграда будут обеспечивать четыре новые тепловые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Три газовые ТЭС были введены в эксплуатацию в 2018 году.