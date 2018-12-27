В Калининграде на четырех улицах нет электричества, на трех – горячей воды

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-27T11:33:05+03:00

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В Калининграде в четверг, 27 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Дзержинского 39а, 42-48, 44а, 46а и на ул. Аллея Смелых 1-17

С 13:30 до 18:00 свет будет отключен на ул. Аллея Смелых 9-11, 19-21, 20, ул. Днепропетровская 13, ул. Дзержинского 36-38, 39, 44, пр-д Дзержинского 2-12.

С 13:30 до 18:00 в Калинниграде не будет горячей воды на ул. Аллея Смелых 3-17, ул. Дзержинского 3-17, 36-44, 38а, 44а, 46а, 72, 72а, 72в, 74а, 78, 78а, пр-д Дзержинского 2-12.