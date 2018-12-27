2018-12-27T11:56:41+03:00
Общество

В Калининграде из автомобилей выстроят новогоднюю снежинку

Предпраздничный флешмоб наметили на вечер 27 декабря
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде автомобилисты выстроят свои машины с включенными фарами в снежинку. Как сообщают в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», фигура выбрана для разнообразия – в прошлом году из автомобилей выстроили елочку.

Акция пройдет совместно с Госавтоинспекцией Калининградской области – дорожная полиция также использует свои автомобили с проблесковыми маячками.

Сбор 27 декабря с 19:00 до 21:00 на парковке возле стадиона «Калининград».

Организаторы флешмоба просят всех желающих поучаствовать написать заранее, чтобы было ясно на какое количество машин рассчитывать.

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