В Калининграде из автомобилей выстроят новогоднюю снежинку
Предпраздничный флешмоб наметили на вечер 27 декабря
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде автомобилисты выстроят свои машины с включенными фарами в снежинку. Как сообщают в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», фигура выбрана для разнообразия – в прошлом году из автомобилей выстроили елочку.
Акция пройдет совместно с Госавтоинспекцией Калининградской области – дорожная полиция также использует свои автомобили с проблесковыми маячками.
Сбор 27 декабря с 19:00 до 21:00 на парковке возле стадиона «Калининград».
Организаторы флешмоба просят всех желающих поучаствовать написать заранее, чтобы было ясно на какое количество машин рассчитывать.