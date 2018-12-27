2018-12-27T12:00:53+03:00
Происшествия

В Зеленоградском районе «Форд» врезался в дерево: пострадал водитель

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в результате ДТП пострадал водитель «Форда». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в среду вечером на 4 километре автодороги Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный. 41-летний водитель «Форда» на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

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