Калининград вошел в топ-10 самых дружелюбных городов России

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-27T12:03:34+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.Ru в социальных сетях провел опрос, пытаясь выяснить, в каких российских городах самый радушный и вежливый персонал гостиниц и где самые дружелюбные владельцы жилья. В рейтинге победил Санкт-Петербург, за который проголосовали 32 процента участников опроса. На втором месте - Краснодар (17 процентов). Далее в "турнирной таблице" расположились Севастополь, Казань и Петрозаводск (по 10 процентов).

Калининград занял 9-е место, опередив Москву, которая замкнула десятку самых дружелюбных городов.