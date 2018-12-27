Мэрия Калининграда: За строительством детсада на ул. Карамзина и школы на Аксакова можно наблюдать онлайн

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-27T12:07:45+03:00

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Мэрия Калининграда запустила на своем сайте онлайн-трансляцию с двух строительных площадок: с улицы Карамзина, где строится детский сад, и с улицы Аксакова, где возводят новую школу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Видеотрансляция доступна в разделе «Строительство».

Строительно-монтажные работы на площадке на ул. Карамзина начались на этой неделе. Отдельно стоящий корпус детсада №57 должен открыться в 2019 году. Всего на двух этажах детского сада, по проекту рассчитанного на 225 детей, запланировано разместить 10 групп, в том числе ясельные, минимальный возраст малышей в которых будет полтора года.

Новая школа на Аксакова рассчитана на 1700 человек, в ней предусмотрена реализация общеобразовательных программ трех уровней общего образования: начального – 600 учеников (1-4 классы); основного – 750 учеников (5-9 классы); среднего – 350 учеников (10-11 классы).