В Светлом женщину ограбили прямо в здании городской больницы

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-27T12:12:27+03:00

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В Светлом по горячим следам задержали грабителя, напавшего на мать больного ребенка. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник зашел в городскую больницу и в детском отделении выхватил сумку с кошельком из рук 41-летней женщины, которая привела ребенка на прием к врачу.

- Потерпевшая вместе с медсестрой пыталась помешать налетчику, однако он оттолкнул женщин и скрылся вместе с похищенными деньгами, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские разыскали и задержали нападавшего – ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. Мужчину поместили в ИВС, сейчас решается вопрос об аресте.