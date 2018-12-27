На парусник «Седов» после ремонта вернули мачту

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-27T12:15:53+03:00

Запланирован монтаж трех реев, которые были сняты и также прошли дефектовку

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После ремонта и дефектовки на место вернули стеньгу второй грот мачты барка «Седов».

Как сообщает пресс-служба БГАРФ со ссылкой на капитана-наставника парусника Михаила Новикова, после демонтажа верхнего сегмента мачты специалисты сделали замеры толщины в разных точках.

Также переделали конструкцию оконечности стеньги, что позволит при необходимости уменьшать высоту мачты барка до 54 метров (сейчас верхняя точка судна фиксируется на высоте 56 метров).

В БГА пояснили, что возможность «играть» с высотой позволит повысить безопасность проходов парусника под высотными конструкциями. Работы завершатся последующим монтажом трех верхних реев, которые были сняты вместе со стеньгой и так же прошли необходимую дефектовку и ремонт.

Работы на судне ведутся в рамках планового заводского ремонта. Впереди – докование судна.

СПРАВКА «КП»

Стеньгой называют вертикальный брус, который продолжает мачту в высоту. Один из брусов был демонтирован, чтобы оценить общее техническое состояние всех верхушек мачт.