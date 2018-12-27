С февраля 2019 года из Калининграда можно будет улететь в Липецк, Воронеж и Белгород

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-27T12:20:53+03:00

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В следующем году из «Храброво» открываются новые направления в Липецк, Воронеж и Белгород. Об этом сообащет пресс-служба калининградского аэропорта.

Авиакомпания «РусЛайн» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Липецк, Воронеж и Белгород с 2 февраля 2019 года

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Программа полетов запланирована в рамках действия зимнего расписания до 30 марта 2019 года.

По маршруту Липецк-Калининград-Липецк рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Липецка – в 07:00, прибытие в Калининград – в 08:00, вылет из аэропорта «Храброво» - в 09:00, прибытие в аэропорт Липецк – в 11:50.

По средам и субботам запланировано выполнение рейсов из Белгорода в Калининград и в обратном направлении. Вылет из Белгорода – в 00:30, прилёт в аэропорт «Храброво» - в 01:30, вылет из Калининграда – в 02:10, прибытие в Белгород – в 05:10.

Рейсы из Калининграда в Воронеж будут осуществляться по вторникам и пятницам. Из Воронежа вылет - в 23:40, прибытие в Калининград – в 00:40, вылет из аэропорта «Храброво» - в 01:40, прибытие в Воронеж – в 04:40.