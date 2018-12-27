Москвич стал жертвой мошенника из Калининграда

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-27T12:53:09+03:00

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Калининградские полицейские разыскали мошенника, который обманул жителя Москвы. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 32-летний житель Москвы и рассказал, что его обманули в Интернете. Как оказалось, мужчина решил приобрести автозапчасти в Калининграде.

- Связавшись с продавцом по телефону, потерпевший договорился с продавцом и перевел на банковскую карту всю сумму за товар. Но в установленный срок детали в покупателю доставлены не были. Заявитель позвонил продавцу, но его телефон стал недоступен. Запчасти так и не поступили, после чего он обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество житель Калининградской области. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».