«Победа» получила допуск на полеты по маршруту Калининград-Париж

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-27T13:37:11+03:00

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Авиакомпания «Победа» получила допуск от Росавиации на полеты по маршруту Калининград-Париж. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Приказ о допусках к полетам размещен на сайте Росавиации в среду, 26 декабря. Авиакомпания «Победа» может выполнять до семи рейсов в неделю по направлению Калининград-Париж.

- Возможно, уже с весны 2019 года «Победа» начнет регулярные полеты из аэропорта «Храброво» в Париж, - отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.

Сейчас лоукостер выполняет три рейса в неделю из Калининграда в Рим.