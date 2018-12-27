2018-12-27T14:03:54+03:00
Общество

Власти переводят участок за Музыкальным театром из рекреационной зоны в общественно-деловую

Площадь зеленой зоны - около 6,5 тысяч квадратных метров
Иван МАРКОВ
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Правительство Калининградской области снова планирует изменить Генплан. На этот раз региональное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию намерено перевести участок у дома № 22 на улице Чапаева в Калининграде (кадастровый номер: 39:15:111004:09) из зоны «Р» (зона рекреационного назначения: зона городских лесов и озелененных территорий) в зону «О» (общественно-деловая зона).

Приказ об этом был опубликован 24 декабря на официальном интернет-портале правовой информации за подписью руководителя регионального агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.

Участок имеет площадь около 6,5 тысяч квадратных метров и расположен за областным музыкальным театром между улицами Чапаева и Каштановой аллеей. На нем находится административное здание и сквер.

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