В Калининградской области ввели штрафы за выход на тонкий лед водоемов

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-27T14:54:09+03:00

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В Калининградской области ввели штрафы за выход на лед водоемов в запрещенный период, а также за выезд на тонкий лед на автомобилях. Соответствующий закон о внесении изменений областной Административный кодекс подписал губернатор Антон Алиханов 24 декабря.

За выезд на лед на транспортных средствах в период запрета граждан будут штрафовать от 1000 до 3000 рублей, должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей, юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей. За повторное нарушение запрета гражданам «светит» штраф от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам – от 10 000 до 50 000 рублей, юридическим лицам – от 50 000 до 300 000 рублей.

Граждан за выход на тонкий лед будут штрафовать от 1000 до 3000 рублей, за повторное нарушение – от 3000 до 5000 рублей.