Берегитесь, вандалы: На козырьке мэрии Калининграда установили две камеры

СЕГОДНЯ 15:12 2018-12-27T15:13:53+03:00

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На козырьке здания мэрии Калининграда устанавливают две тестовые камеры наблюдения. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Новые немецкие камеры мультиматричные, позволяющие видеть в высокой четкости все поле наблюдения.

- Разрешение у них выше, лицо человека или номер машины со ста метров они «видят» также, как обычная камера с двадцати. Пару месяцев камеры поработают в тестовом режиме, после чего «Безопасный город» примет решение о целесообразности их приобретения и дальнейшей эксплуатации. Ну всё, теперь точно берегитесь, вандалы! - заявили в пресс-службе мэрии.