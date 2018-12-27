2018-12-27T15:46:33+03:00
Общество

В Советске 24 женщины отсудили у салона красоты 1,4 млн рублей

Виктор Сергеев
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В Советске суд взыскал с салона красоты более 1,4 млн рублей за неоказанные услуги. Об этом сообащет пресс-служба Советского городского суда.

Ранее в суд обратились сразу 24 жительницы города. Все они отметили в исках, что заключили договоры на оказание косметологических услуг, причем, чтобы оплатить эти услуги, все они взяли кредиты.

Однако в мае этого года салон закрылся, и клиенткам не оказали услуги и не вернули деньги.

Суд установил, что косметологические услуги не были оказаны в полном объеме по вине ООО «СЛМР», суд пришел к выводу, что компания должна вернуть клиентам деньги, а также компенсировать моральный ущерб и выплатить штраф. Всего с салона красоты взыскали более 1,4 млн рублей.

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