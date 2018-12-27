В январе на участке ул. Суворова запретят парковаться

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-27T15:57:23+03:00

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В январе 2019 года на участке улицы Суворова в Калининграде запретят парковаться. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся с 17 января около дома №35. Это должно обеспечить безопасность дорожного движения и беспрепятственный заезд крупногабаритного транспорта на площадку к строящемуся многоквартирному жилому дому.

Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.