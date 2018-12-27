2018-12-27T16:10:18+03:00
Общество

В Калининграде на улице Баранова тестируют новогоднее освещение

Рабочие заканчивают вешать гирлянды и подключают их к сети
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в четверг 27 декабря рабочие заканчивают украшать гирляндами пешеходную часть улицы профессора Баранова. В течение дня подсветку подключают к сети и тестируют.

На пешеходных дорожках работает автовышка, тротуар засыпан обрезками пластиковых хомутов.

Ранее сообщалось, что к 15 декабря должны быть оформлены по-новогоднему все территории Калининграда.

Улицу профессора Баранова в этом году украшают впервые.

В Калининграде уже празднично оформлены: сквер напротив зоопарка и напротив драмтеатра, Сквер энергетиков возле областной научной библиотеки, основанные улицы и разворотные кольца на Московском проспекте, ул. Гайдара и др.

В мэрии отмечали, что к этому Новому году власти купили новые украшения.

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