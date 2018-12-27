В Калининграде на улице Баранова тестируют новогоднее освещение
В Калининграде в четверг 27 декабря рабочие заканчивают украшать гирляндами пешеходную часть улицы профессора Баранова. В течение дня подсветку подключают к сети и тестируют.
На пешеходных дорожках работает автовышка, тротуар засыпан обрезками пластиковых хомутов.
Ранее сообщалось, что к 15 декабря должны быть оформлены по-новогоднему все территории Калининграда.
Улицу профессора Баранова в этом году украшают впервые.
В Калининграде уже празднично оформлены: сквер напротив зоопарка и напротив драмтеатра, Сквер энергетиков возле областной научной библиотеки, основанные улицы и разворотные кольца на Московском проспекте, ул. Гайдара и др.
В мэрии отмечали, что к этому Новому году власти купили новые украшения.