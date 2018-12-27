За 11 месяцев в Калининградской области построили 10,5 тысяч квартир
.Фото: Александр Подгорчук
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По итогам 11 месяцев 2018 года Росстат фиксирует снижение объемов строительства жилья в Калининградской области.
По данным статистики, в январе-ноябре в регионе было построено 1411 жилых домов на 10 544 квартиры. Общая площадь построенного жилья составила 736 тысяч квадратных метров, что на 1,9% меньше, чем годом ранее.
Из общего числа построенных домов 1267 домов площадью 230 тысяч «квадратов» построили индивидуальные застройщики.