2018-12-27T16:48:48+03:00
Общество

Калининградцев просят сообщать о выплатах зарплат «в конверте»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На сайте правительства Калининградской области запущен сервис «Сообщить о фактах выплаты зарплаты в «конверте».

Власти просят жителей региона, столкнувшихся с выплатой «серых» зарплат, сообщить об этом через этот сервис.

- Гражданину не нужно называть свое имя, а лишь необходимо сообщить конкретные сведения о предприятии: его наименование, адрес, сообщить о фактах выплаты зарплаты «в конверте», изложить суть проблемы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства области, добавив, что информация, которая появится с подачи граждан на онлайн-сервисе, будет доступна федеральным и региональным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в рамках своих полномочий.

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