Копию мамонтенка по имени Люба выставят в Калининграде 30 декабря

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-27T16:51:02+03:00

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Стало известно, когда калининградцы смогут увидеть мамонтенка Любу, а точнее, копию уникального животного. Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, который и заказал пластиковую фигуру, мамонтенка будут экспонировать с 30 декабря в выставочном корпусе «Морской Кёнигсберг-Калининград».

Первоначально планировалось показать Любу в экспозиции «Глубина». Но в последний момент решили выставить ее в том же корпусе, где в 2014 году экспонировался оригинал – настоящая Люба, которую привезли с Ямала.

Всего в России существуют две копии мамонтенка – в Зоологическом музее Санкт-Петербурга и в калининградском Музее Мирового океана.

Напомним, фигуру из специального пластика по заказу калининградского музея изготовил в Санкт-Петербурге художник-анималист Владимир Сучок.

Настоящий мамонтёнок Люба находится Музейном комплексе имени Шемановского – это ископаемый мамонт, которого нашел в 2007 году оленевод Юрий Худи на полуострове Ямал. Находку назвали в честь жены Юрия. Люба представляет особую ценность для науки, так как сохранилась намного лучше других найденных мамонтов. Это объясняется тем, что детеныш, которому не было и года, отстал от матери, упал в реку и захлебнулся. Малютке 42 тысячи лет.