«Домик Канта» отдают Кафедральному собору

СЕГОДНЯ 16:51 2018-12-27T16:53:18+03:00

С 28 декабря 2018 года музей будет временно закрыт для посетителей

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С 1 января 2019 года музей «Дом Канта» в поселке Веселовка Черняховского района прекращает свою деятельность как отдельная экспозиция Калининградского областного историко-художественного музея и переходит в ведение государственного автономного учреждения «Кафедральный собор». Об этом в четверг 28 декабря сообщила пресс-служба историко-художественного музея.

Более того, с 28 декабря 2018 года музей «Дом Канта» временно закрывается для посетителей. При этом, о дате открытия пока не сообщается.

Напомним, музей в поселке Веселовка был открыт в четверг 16 августа после ремонтных и реставрационных работ, продолжавшихся больше года.