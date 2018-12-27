2018-12-27T17:31:41+03:00
Общество

В Калининграде в детском саду №125 открыли 74 дополнительных места в ясельных группах

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В детском саду №125 на улице Артиллерийской открыли дополнительные три группы на 74 мест в ясельных группах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Как рассказала заведующая детсадом садом Екатерина Арлаускене, новые группы удалось организовать за счет более рационального использования площадей. В частности, группы открыты в помещениях, которые ранее были оборудованы для проведения дополнительного образования.

«Проектная мощность» открытого в сентябре 2015 года детсада 325 мест. До сегодняшнего дня здесь действовали 13 групп общеразвивающей направленности для 432 детей с трех до семи лет плюс группа кратковременного пребывания.

- В целом по городу удалось добавить 380 мест в детских садах без ввода в строй новых учреждений, полностью за счет средств городского бюджета – почти 35 миллионов рублей. Будем продолжать – с учетом демографии, миграционных процессов. Начиная с января нового года приступаем к строительству детских садов, реконструкции и расширению существующих. Дети есть, детей больше – значит, есть будущее, будем на него работать, - сказал глава города Алексей Силанов.

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