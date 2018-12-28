В Калининграде на Южном обходе случилось лобовое столкновение BMW и Hummer

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-28T10:22:41+03:00

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В Калининграде на Южном обходе в пятницу 28 декабря случилось ДТП с участием двух автомобилей. Информация об этом появилась на страничке группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.

Сообщается, что произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и Hummer. По словам очевидцев, одна из машин ехала по встречной полосе.

Движение затруднено.

Информации о пострадавших нет.