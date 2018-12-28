В Калининграде на Южном обходе случилось лобовое столкновение BMW и Hummer
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В Калининграде на Южном обходе в пятницу 28 декабря случилось ДТП с участием двух автомобилей. Информация об этом появилась на страничке группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.
Сообщается, что произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и Hummer. По словам очевидцев, одна из машин ехала по встречной полосе.
Движение затруднено.
Информации о пострадавших нет.