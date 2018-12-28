В январе Калининград впервые примет чемпионат России по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-28T10:32:29+03:00

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Чемпионат России по греко-римской борьбе впервые пройдет в Калининграде с 17 по 21 января. Во дворце спорта «Янтарный» на Сельме соберутся лучшие борцы страны.

Торжественная церемония открытия состоится 19 января в 17:00.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что одним из фаворитов соревнований должен стать представитель регионального центра спортивной подготовки сборных команд, чемпион мира 2018 года Муса Евлоев. Он традиционно выступает в весовой категории «до 97 килограммов».