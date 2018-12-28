В Большом Исаково водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся с места ДТП
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 27 декабря, в Гурьевском районе сбили пешехода.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, наезд произошел в поселке Большое Исаково в 13:10. На улице Калининградской на пешеходом переходе сбили 15-летнего школьника. Водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся.
В результате аварии пешеход получил травмы. Проводится проверка по установлению личности водителя скрывшегося с места ДТП.