В Большом Исаково водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-28T11:08:43+03:00

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В четверг, 27 декабря, в Гурьевском районе сбили пешехода.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, наезд произошел в поселке Большое Исаково в 13:10. На улице Калининградской на пешеходом переходе сбили 15-летнего школьника. Водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся.

В результате аварии пешеход получил травмы. Проводится проверка по установлению личности водителя скрывшегося с места ДТП.