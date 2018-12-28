2018-12-28T11:08:43+03:00
Общество

В Большом Исаково водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся с места ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 27 декабря, в Гурьевском районе сбили пешехода.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, наезд произошел в поселке Большое Исаково в 13:10. На улице Калининградской на пешеходом переходе сбили 15-летнего школьника. Водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся.

В результате аварии пешеход получил травмы. Проводится проверка по установлению личности водителя скрывшегося с места ДТП.

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