2018-12-28T11:16:49+03:00
Общество

Калининградца обокрали в такси после корпоратива

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калинниграде полицейские задержали таксиста, укравшего крупную сумму денег у клиента. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В отдел полиции по Центральному району обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, утром после корпоратива он обнаружил пропажу кошелька, в котором находились 1 700 евро, 200 долларов и 60 000 рублей.

Полицейские восстановили хронологию событий и установили, что потерпевший возвращался домой на такси. Установив личность таксиста, его доставили в отдел, где он и сознался в содеянном.

- 31-летний ранее не судимый калининградец пояснил, что заметил кошелек с деньгами на заднем сиденье автомобиля и решил не возвращать его владельцу, - рассказали в полиции.

На таксиста завели уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину», а это до пяти лет лишения свободы.

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