Калининградца обокрали в такси после корпоратива
В Калинниграде полицейские задержали таксиста, укравшего крупную сумму денег у клиента. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
В отдел полиции по Центральному району обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, утром после корпоратива он обнаружил пропажу кошелька, в котором находились 1 700 евро, 200 долларов и 60 000 рублей.
Полицейские восстановили хронологию событий и установили, что потерпевший возвращался домой на такси. Установив личность таксиста, его доставили в отдел, где он и сознался в содеянном.
- 31-летний ранее не судимый калининградец пояснил, что заметил кошелек с деньгами на заднем сиденье автомобиля и решил не возвращать его владельцу, - рассказали в полиции.
На таксиста завели уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину», а это до пяти лет лишения свободы.