2018-12-28T11:39:54+03:00
Звезды

На плавучем маяке «Ирбенский» открылась новая экспозиция

Посетители смогут увидеть жилую каюту моряка
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский Музей Мирового океана открывает новую экспозицию на последнем в мире и единственном в России обитаемом плавучем маяке «Ирбенский».

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея, к новогодним каникулам решили расширить экспозицию на борту корабля, чтобы посетители смогли как можно больше узнать о судне и жизни на нем.

Так, открылось для посещения еще одно помещение – жилая каюта со всем убранством.

Уже с 30 декабря посетители смогут ее увидеть.

Кроме того, на «Ирбенском», можно познакомиться с частью коллекции миниатюрных судомоделей, прибывшей из Германии, построить плавучий маяк, узнать световые сигналы береговых маяков и другое.

Торжественная церемония открытия новой экспозиции состоится 29 декабря в 12:00

Накануне на плавмаяке восстановили ходовую, маячную и радиорубку, каюту капитана и камбуз.

А на следующий год намечены масштабные работы по ремонту и оснащению выставок на «Ирбенском».

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