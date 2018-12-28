Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 200 преступлений в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-28T11:45:48+03:00

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Камеры комплекса «Безопасный город» помогли раскрыть 228 преступлений и 656 административных правонарушений в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего с начала года операторы «Безопасного города» зафиксировали 4200 событий, имеющих признаки правонарушений и происшествий.

Власти отмечают, что благодаря камерам в области почти на четверть снизилась уличная преступность.

Сейчас система видеонаблюдения в Калининграде включает в себя более 900 видеокамер, которыми охвачены все районы города. Еще около 300 видеокамер установлено городах области.

За помощью в прояснении подробностей инцидентов в «Безопасный город» обращаются не только сотрудники полиции, но и горожане. В этом году сотрудники комплекса видеонаблюдения обработали более 300 обращений от калининградцев.

- Система видеонаблюдения является правоохранительным сегментом АПК «Безопасный город. Самостоятельно запись происшествия получить нельзя. Это может сделать только уполномоченное лицо, – отметил директор «Безопасного города» Алексей Игнатенко.

Для того, чтобы операторы «Безопасного города» произвели выгрузку видеозаписей происшествий, необходимо при обращении к ним максимально точно назвать время и место инцидента. Заявителям выдается регистрационный номер, под которым видеозапись будет храниться на серверах «Безопасного города» в течение 90 суток. Далее гражданин сообщает этот номер сотрудникам правоохранительных органов с ходатайством о приобщении видеозаписи к материалам проверки. Заявки принимаются только от непосредственных участников происшествия.