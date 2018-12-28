2018-12-28T11:54:42+03:00
Общество

В центре Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного таксиста

53-летний мужчина, с сильным запахом алкоголя, при объяснении с инспекторами едва держался на ногах
Виктор Сергеев
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В центре Калининграде сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне на Ленинском проспекте. Инспекторы заметили автомобиль такси, водитель которого создавал аварийные ситуации при перестроении.

Полицейские остановили машину, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

- 53-летний мужчина, с сильным запахом алкоголя, при объяснении с инспекторами едва держался на ногах. Выяснилось, что мужчина более 20 лет работает водителем такси и в момент остановки полицейскими, ехал по вызову, чтобы забрать клиентов на площади Победы, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В присутствии понятых мужчина прошел тест на содержание алкоголя в крови, алкотестер показал 0,931 мг/литр.

Водитель был отстранен от управления, автомобиль поместили на специализированную стоянку. На Мужчину составили административный протокол, его лишат прав на полтора года и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

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