В центре Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного таксиста
В центре Калининграде сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел накануне на Ленинском проспекте. Инспекторы заметили автомобиль такси, водитель которого создавал аварийные ситуации при перестроении.
Полицейские остановили машину, у водителя были признаки алкогольного опьянения.
- 53-летний мужчина, с сильным запахом алкоголя, при объяснении с инспекторами едва держался на ногах. Выяснилось, что мужчина более 20 лет работает водителем такси и в момент остановки полицейскими, ехал по вызову, чтобы забрать клиентов на площади Победы, - сообщили в пресс-службе УМВД.
В присутствии понятых мужчина прошел тест на содержание алкоголя в крови, алкотестер показал 0,931 мг/литр.
Водитель был отстранен от управления, автомобиль поместили на специализированную стоянку. На Мужчину составили административный протокол, его лишат прав на полтора года и оштрафуют на 30 тысяч рублей.