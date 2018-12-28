В калининградском музее воссоздали новогодний интерьер квартиры первых переселенцев

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-28T12:11:39+03:00

В экспозиции елочные игрушки, куклы, и винтажная мебель

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В Калининградском историко-художественном музее воссоздали новогодний стол времен СССР в экспозиции «Праздничный интерьер квартиры первых переселенцев». А комнату с винтажной мебелью празднично украсили.

Как рассказали в музее, посетители увидят более 50 елочных игрушек 1940-1960 гг.: шары, сосульки, домики, Дед Мороз.

Под елочкой металлический грузовичок КЛЗ – мечта всех мальчишек того времени, кукла Катя, юла и неваляшка.

На столе типичные советские угощения: аппетитная селёдочка, лимонады «Дюшес» и «Тархун», вино «Улыбка», «Советское шампанское» и, конечно, мандарины с любимыми конфетами «Мишка на севере» и «Красная шапочка».

На выставке «Год 1946. Начало» новогоднее настроение создают также песни из популярных кинофильмов и фрагменты радиопередач прошлого, звучащие из радиоприемника Александровского радиозавода «АРЗ-51».