2018-12-28T12:11:39+03:00
Звезды

В калининградском музее воссоздали новогодний интерьер квартиры первых переселенцев

В экспозиции елочные игрушки, куклы, и винтажная мебель
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
Изменить размер текста:

В Калининградском историко-художественном музее воссоздали новогодний стол времен СССР в экспозиции «Праздничный интерьер квартиры первых переселенцев». А комнату с винтажной мебелью празднично украсили.

Как рассказали в музее, посетители увидят более 50 елочных игрушек 1940-1960 гг.: шары, сосульки, домики, Дед Мороз.

Под елочкой металлический грузовичок КЛЗ – мечта всех мальчишек того времени, кукла Катя, юла и неваляшка.

На столе типичные советские угощения: аппетитная селёдочка, лимонады «Дюшес» и «Тархун», вино «Улыбка», «Советское шампанское» и, конечно, мандарины с любимыми конфетами «Мишка на севере» и «Красная шапочка».

На выставке «Год 1946. Начало» новогоднее настроение создают также песни из популярных кинофильмов и фрагменты радиопередач прошлого, звучащие из радиоприемника Александровского радиозавода «АРЗ-51».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцы собрали 29 тысяч рублей и продукты для детей-сирот
В ДТП на Южном обходе пострадали четыре человека
В Славске сторож автобазы зарубил приятеля топором
В Калининграде в начале 2019 года спилят 50 сухостойных деревьев
Калининградку оштрафовали на 10 тысяч за самовольное подключение к электричеству
В 2019 году на региональное здравоохранение направят более трех миллиардов рублей
В центре Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного таксиста
Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 200 преступлений в Калининграде
На плавучем маяке «Ирбенский» открылась новая экспозиция
Калининградца обокрали в такси после корпоратива
В Калининграде дом на четырех улицах остались без холодной воды
В Большом Исаково водитель сбил 15-летнего школьника и скрылся с места ДТП
В январе Калининград впервые примет чемпионат России по греко-римской борьбе
В Калининграде на Южном обходе случилось лобовое столкновение BMW и Hummer
В Калининграде в детском саду №125 открыли 74 дополнительных места в ясельных группах
«Домик Канта» отдают Кафедральному собору