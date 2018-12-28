2018-12-28T12:25:56+03:00
Общество

В 2019 году на региональное здравоохранение направят более трех миллиардов рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области в 2019 году на укрепление материально-технической базы медучреждений направят более трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко, большая часть средств – 2,7 млрд рублей, будет направлена на строительство онкологического центра. Деньги будет выделены из федерального и областного бюджетов.

258,8 миллиона рублей выделят в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Из них 149,4 миллиона – на приобретение в лечебные учреждения Калининграда и области медицинского оборудования, мебели, технических средств. Так, предполагается закупить в медучреждения оборудование для скрининга рака, маммограф – в Центральную городскую клиническую больницу, аппаратуру для проведения процедуры ЭКО – в Региональный перинатальный центр. Новый наркозный аппарат появится в больнице Советска и стоматологическая установка – в профильной поликлинике этого же муниципалитета. Почти 20 миллионов рублей будет направлено на приобретение в медицинские организации автомобилей неотложной помощи.

На ремонт больниц и поликлиник по всему региону, благоустройство территории лечебных учреждений предусмотрено почти 110 миллиона рублей. На эти деньги отремонтируют стоматологическую поликлинику в Гусеве, кровлу главного корпуса противотуберкулезного санатория и здания Родильного дома №1, помещений детских поликлиник в Гвардейске, Зеленоградске, Пионерском. Планируется замена лифтового оборудования Полесской ЦРБ, разработка технической документации по подключению к центральным сетям теплоснабжения с обустройством тепловых пунктов зданий Городской детской поликлиники №2. Также ремонтные работы будут проведены в лечебных учреждениях Багратионовского, Зеленоградского, Мамоновского, Правдинского, Советского и других муниципалитетов.

296 млн рублей направят на строительство и реконструкцию медицинских объектов региона. В частности, предполагается начать реконструкцию комплекса зданий Детской областной больницы.

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