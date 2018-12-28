В Калининграде в начале 2019 года спилят 50 сухостойных деревьев
.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:
В начале 2019 года в Калининграде спилят 50 сухостойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Муниципальный контракт на вырубку деревьев, а также ликвидацию аварийный ситуаций на территориях общего пользования в 2019 году выиграла компания «Декоративные культуры».
В мэрии добавили, что в бюджете 2019 года в бюджете предусмотрены средства на покупку и высадку зеленых насаждений. На эти цели выделено 5 млн рублей.