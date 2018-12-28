В Славске сторож автобазы зарубил приятеля топором

СЕГОДНЯ 13:18 2018-12-28T13:18:59+03:00

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В Славске по подозрению в убийстве задержали сторожа автобазы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело 43-летнего мужчины с разбитой головой обнаружили в помещении сторожа на территории автобазы.

По предварительным данным, в ночь на 27 декабря сторож автобазы в компании двух приятелей распивал спиртное. В процессе застолья между ним и 43-летним гостем произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой сторож схватил топор и несколько раз ударил приятеля по голове.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. О происшествии в полицию сообщил третий участник застолья.

Сторож уже дал признательные показания, в ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения, добавили в пресс-службе СК.