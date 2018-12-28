В ДТП на Южном обходе пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-28T13:25:15+03:00

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В лобовом столкновении БМВ и «Хаммера» на Южном обходе пострадали четыре человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло около 9 часов утра. По предварительным данным, водитель БМВ не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Хаммер».

В результате ДТП оба водителя, пассажирка «Хаммера» и пассажир БМВ» получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.