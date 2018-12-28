Калининградцы собрали 29 тысяч рублей и продукты для детей-сирот

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-28T13:34:22+03:00

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В Калининграде в течение трех дней проходила традиционная благотворительная акция по сбору подарков «Подари добро на Рождество». Продукты и деньги собирали в супермаркетах города.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, было собрано больше 29 тысяч рублей, а также продукты: десятки упаковок с макаронами, крупами, сладостями, консервами и предметами гигиены вроде салфеток и подгузников.

В акции участвовали школьники, волонтеры воспитанники воскресных школ, прихожане храмов и просто неравнодушные жители Калининграда.

Организаторы отметили, что в святочные дни сотрудники социального отдела с добровольцами организовывают поздравительные выезды в социальные учреждения, а также подарки подготовили для детей из неполных семей.