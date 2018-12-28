На калининградских дорогах установили пять комплексов автофиксации нарушений ПДД
На дорогах Калининградской области установили пять новых комплексов автоматической фиксации превышения скоростного режима водителями. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Первый такой комплекс установлен на световой опоре, расположенной на обочине автодороги «Калининград-Полесск», на 13 км + 450 м.
Второй комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне технической полосы в районе дома 15 по улице Юрия Гагарина в Калининграде.
Третий комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне технической полосы в районе дома 22 по Московскому проспекту в Калининграде.
Четвертый комплекс установлен на световой опоре, расположенной на 15 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) – граница с Республикой Польшей», в пос. Медовое.
Пятый комплекс установлен на световой опоре, расположенной на 8 километре обочины автодороги «Калининград-Долгоруково».