На калининградских дорогах установили пять комплексов автофиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-28T15:53:26+03:00

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На дорогах Калининградской области установили пять новых комплексов автоматической фиксации превышения скоростного режима водителями. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Первый такой комплекс установлен на световой опоре, расположенной на обочине автодороги «Калининград-Полесск», на 13 км + 450 м.

Второй комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне технической полосы в районе дома 15 по улице Юрия Гагарина в Калининграде.

Третий комплекс установлен на световой опоре, расположенной в зоне технической полосы в районе дома 22 по Московскому проспекту в Калининграде.

Четвертый комплекс установлен на световой опоре, расположенной на 15 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) – граница с Республикой Польшей», в пос. Медовое.

Пятый комплекс установлен на световой опоре, расположенной на 8 километре обочины автодороги «Калининград-Долгоруково».