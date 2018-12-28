Почти 2 тысячи жителей Гвардейска получили возможность газифицировать свои квартиры
В Гвардейске ввели в эксплуатацию газопровод, что позволит 1 958 жителям города газифицировать свои квартиры. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.
В городе уже обустроено 165 газовых вводов к жилым домам из 312 по всей программе.
- Второй этап газификации предусматривает обеспечение природным газом 33 улиц в Гвардейске. Возможность газифицировать свое жилье получат 4 465 человек - жители 1 389 квартир. Второй этап разделен на три пусковые очереди. В первую вошли шесть улиц – Советская, Пушкина, Лермонтова, П.Марченко, К.Маркса и Красноармейская, на которых в декабре закончились строительно-монтажные работы, - сообщил глава администрации Гвардейска Максим Коломиец.