Почти две тысячи калининградцев проверили уровень сахара в крови в мобильном центре здоровья

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-28T16:15:43+03:00

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В министерстве здравоохранения Калининградской области подвели итоги года борьбы с диабетом.

В течение года на площади Победы в Калининграде, а также около крупных торговых центров работал мобильный центр здоровья, в котором каждый желающий мог пройти экспресс-диагностику. Такое исследование прошли 1960 человек. Из них у 488 превышение нормы уровня глюкозы в крови было выявлено впервые.

По данным Федерального регистра, в январе 2018 года на учете состояли 27 037 больных сахарным диабетом, в декабре – 28 884. На диспансерный учет были взяты 4 397 человек, из них впервые выявленных – 1 423, или 32 процента.

- Цифра вновь взятых на учет превысила данные прошлого года на 2 187 человека, впервые выявленных – на 462, – отметила главный внештатный эндокринолог областного минздрава Елена Никольская. – Однако это объясняется не увеличением заболеваемости диабетом, а улучшением выявляемости, привлечением внимания жителей к своему здоровью. Превышение сахара в крови во многом позволила выявить и своевременная диспансеризация, так как это исследование назначается уже на первом этапе прохождения такого медосмотра.