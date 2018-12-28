2018-12-28T16:34:18+03:00
Общество

Власти заявили о снижении количества нелегальных перевозчиков в регионе

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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В Калининградской области сократилось количество нелегальных перевозок на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает пресс-служба регионального правительства.

- Количество нелегальных перевозчиков автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах снизилось до минимального уровня. . Несмотря на сложившуюся положительную динамику Ространснадзор ведет постоянный мониторинг, еженедельно осуществляет выезды к местам концентрации возможных несанкционированных перевозок, - заявил замначальника УГАДН Игорь Обыночный.

При этом, отметили на освещении, сфере легкового такси регулярно фиксируются случаи нелегальных перевозок пассажиров частными лицами, не имеющими на это соответствующих разрешений.

- Основным путем получения заказов являются компании-агрегаторы. Это не только создает недобросовестную конкуренцию среди таксомоторных предприятий, но в первую очередь представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Было отмечено, что необходимо усилить борьбу с такими нелегальными перевозчиками, увеличить количество рейдов, - рассказали в правительственной пресс-службе.

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