Какую погоду пообещали калининградцам в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-28T16:53:01+03:00

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Год, который подарил нам чудесное теплое лето, просто не может завершиться крепкими морозами. И холодов в 2018-м мы действительно больше не увидим.

Повышенные температуры вместе с осадками пришли к нам из Атлантики. Пришли надолго - выше нуля термометр будет показывать как минимум до конца декабря. Нас ждет +2..+3 по ночам и +5..+6 днем. К выходным немного усилится северо-западный ветер, чья скорость достигнет 12-13 метров в секунду в порывах. Атмосферное давление продолжит плавно меняться, то опускаясь немного ниже нормы, то поднимаясь на столько же выше.

31 декабря синоптики прогнозируют +5..+7 градусов и небольшой дождь.

Зато первый день 2019 года нас вполне может встретить легким снежком при температуре +3 градуса.