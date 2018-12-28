Пострадавший в ДТП калининградец отсудил более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-28T17:23:14+03:00

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Житель Правдинского района отсудил возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда после ДТП. Об этом сообащет пресс-служба Правдинского районного суда.

В ноябре прошлого года мужчине не по своей вине попал в дорожную аварию. Он получил травмы, кроме того, его автомобиль получил технические повреждения.

Суд взыскал с виновницы ДТП материальный ущерб в размере 89761 рубля 35 копеек, компенсацию морального вреда – 100000 рублей, судебные расходы – 20000 рублей.