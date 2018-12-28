В Гвардейске водителя автобуса оштрафовали за непристегнутых пешеходов

СЕГОДНЯ 19:06 2018-12-28T19:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гвардейске инспекторы ГИБДД провели мероприятие по выявлению нарушений в области пассажирских перевозок.

В ходе рейда был выявлен автобус, в котором находились непристегнутых пассажиры. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что на четырех сидениях отсутствовали крепления для ремней безопасности.

Водитель был привлечен к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности правил дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена». А также по статье «Управление транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности».