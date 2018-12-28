2018-12-28T19:11:48+03:00
Общество

По программе конкретных дел в Калининградской области отремонтировали 128 тротуаров

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Сергеев
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В Калининградской области завершена реализация программы конкретных дел-2018

Всего за год в регионе по программе выполнено более 400 объектов: обустроено 128 тротуаров, 76 объектов уличного освещения, 48 детских и спортивных площадок. Кроме того, проведено 89 мероприятий по улучшению качества водоснабжения. 36 объектов дополнительно выполнено за счет экономии в результате торгов.

Из областного бюджета на условиях местного софинансирования на реализацию программы было выделено 190 миллионов рублей. Половина этих денег была направлена на модернизацию систем водоснабжения, промывку и реконструкцию артезианских скважин, замену насосного оборудования, ремонт участков водопроводных сетей и многое другое.

Планируется, что в 2019 году финансирование программы конкретных дел сохранится в полном объеме. Дополнительно из областного бюджета будет выделено ещё 150 миллионов рублей. Их распределили между Багратионовским, Краснознаменским, Неманским, Озёрским и Черняховским городскими округами для комплексного благоустройства одного населённого пункта в каждом из муниципальных образований.

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