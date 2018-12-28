2018-12-28T20:09:21+03:00
Общество

На острове Канта набережную понизят до уровня воды

Идею озвучил губернатор Антон Алиханов
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В правительстве Калининградской области в пятницу 28 декабря прошло заседание совета по культуре при губернаторе. Обсуждали, в частности, проект благоустройства острова Канта. Как сообщил Антон Алиханов, в одной из частей острова набережную понизят до уровня воды. Получается, что сделают так, как было во времена Кёнигсберга: без массивных бетонных сооружений.

По словам Антона Алиханова, высокая стенка исчезнет с левой стороны, если смотреть на остров Канта и собор с Медового моста. Сейчас угол закрытый, а будет открытый.

Шла речь на заседании Совета и о мостах.

- В деньгах, которые мы выделим на благоустройство острова, будут средства на проектирование Биржевого моста. В 2020 году мы его хотим восстановить. Мост должен быть разводной, потому что там достаточно активное движение, судоходство, - сказал Антон Алиханов.

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