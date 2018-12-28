Брусчатку, снятую с улицы Баранова, уложат перед Кафедральным собором
На прошедшем в пятницу 28 декабря заседании совета по культуре при губернаторе, озвучили планы заменить асфальт и плитку на острове Канта на брусчатку.
- Территорию вокруг собора мы хотим полностью освободить от асфальта и бетонной плитки и создать аутентичную атмосферу, замостив все брусчаткой. Улица, которая идет вдоль южного фасада Кафедрального собора, она историческая и была там всегда, - говорит архитектор Владимир Панифёдов. - Создавая экспозицию исторической улицы, мы полностью повторили подпорной стенкой линию застройки и использовали клинкер по цвету собора.
Как сообщил губернатор Антон Алиханов, асфальт на острове Канта заменят мелкой брусчаткой, которую сняли у рынка с улицы Баранова.
На центральной аллее острова также планируется сделать включения из клинкерной плитки. После того, как на этой территории убрали огромные клумбы, на ней можно проводить мероприятия вроде ярмарок и фестивалей стрит-фуда.
- У нас стояла задача разработать сценарии для мероприятий на острове. В зимнем варианте можно даже установить ледовый каток на центральной аллее! - добавил Владимир Панифёдов.