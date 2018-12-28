2018-12-28T20:32:58+03:00
Общество

Для спуска с эстакадного моста в Калининграде установят два лифта

Проект благоустройства был представлен в правительстве области
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В правительстве Калининградской области в пятницу 28 декабря на заседании совета по культуре при губернаторе обсуждали проект благоустройства острова Канта и территории вокруг Кафедрального собора.

Власти обещают в рамках ремонтных работ позаботиться о мамах с колясками, которые захотят погулять по острову. Проект благоустройства предполагает не только удобные пандусы, но и установку двух лифтов.

- Сейчас маломобильным категориям граждан да и мамам и папам с колясками добраться на остров практически невозможно. Ну, или надо проявить физику, серьезные усилия. Доступность будет, - сказал губернатор Антон Алиханов.

Прогулочные территории вдоль реки, где можно будет также покататься на велосипедах, оборудуют новыми фонарями и удобными скамейками.

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