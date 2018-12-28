2018-12-28T20:47:15+03:00
Общество

Антон Алиханов: На восстановление исторического здания библиотеки на острове Канта пока нет средств

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В правительстве Калининградской области в пятницу 28 декабря на заседании совета по культуре при губернаторе обсуждали проект благоустройства острова Канта и территории вокруг Кафедрального собора.

Антон Алиханов отметил, что концепция развития острова по-прежнему не предполагает дополнительную застройку территории.

- У некоторых сотрудников БФУ имени Канта была идея восстановить историческое здание университетской библиотеки. Но пока ни средств на это, ни проекта нет. Если нас бы поддержали на федеральном уровне, то, может быть, в рамках празднования 300-летия Иммануила Канта, этот вопрос можно было бы тоже поднять, поговорить на эту тему на федеральном уровне, - сказал губернатор.

Известно, что брусчатку, снятую с улицы Баранова, уложат перед Кафедральным собором, а для спуска с эстакадного моста установят два лифта.

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